Paolo Cesari nuovo Presidente della Piccola Industria Romagnola

L’imprenditore riminese Paolo Cesari è il nuovo presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Romagna. L’Assemblea, riunita a Rimini, lo ha eletto per il quadriennio 2024-2028 Il Comitato è composto dai rappresentanti delle sezioni merceologiche dell’associazione, titolari di imprese associate con meno di cinquanta dipendenti, allo scopo di dare voce alle istanze delle piccole realtà. Paolo Cesari, 69 anni, Presidente di Futurgem azienda riminese che dal 1980 lavora con i più importanti brand produttori di gioielli italiani e stranieri e considerata simbolo di innovazione nello studio del prodotto pietra preziosa, Presidente di Assogemme Italia e Consigliere di Confindustria Federorafi Italia, diventa così membro di diritto del Consiglio di Presidenza dell’Associazione, con la delega alla sostenibilità di impresa) come il suo predecessore, Danilo Casadei. “Assumo questo incarico con orgoglio, ringraziando tutti per la fiducia accordatami – dichiara Paolo Cesari – Ringrazio Danilo Casadei per l’importante lavoro fatto in questi anni che hanno visto crescere l’attività del comitato a partire dal Pmi Day, diventato anche nel nostro territorio un evento sempre più significativo per l’incontro fra impese e scuole. In questi anni difficili, le piccole imprese del territorio si sono confermate decisive per il tessuto produttivo locale, resistendo a pandemia, alluvioni, e mercati resi instabili dalle tensioni geopolitiche internazionali. Continueremo a lavorare insieme per affrontare e vincere le sfide del presente e del futuro, portando il nostro contributo per la crescita e lo sviluppo di tutto il nostro territorio”. Sono stati eletti vicepresidenti Roberto Guardigli (Tomware) in rappresentanza del territorio di Ravenna e Carlo Savorelli (Solimar) in rappresentanza del territorio di Forlì-Cesena. Il Consiglio è composto da: Fabrizio Anelli (Teor srl) | rappresentante Salute; Antonella Bandoli (Matitegiovanotte.ravenna srl) | rappresentante Comunicazione; Samuele Bronzetti (Fedy srl) | rappresentante Legno e Mobile; Nicola Calisesi (SimpleNetworks srl) | rappresentante Terziario; Matteo Casadei (Casadei & Pellizzaro srl) | rappresentante Impianti; Paolo Cesari (Futurgem srl) | rappresentante Materiali; Pietro Fabbri (Softer Color srl) | rappresentante Chimica e Farmaceutica; Andrea Folicaldi (Adrimare srl) | rappresentante Logistica; Andrea Gabrielli (Celag srl) | rappresentante Metalmeccanica; Stefano Gabusi (Astra s.cons. a r.l.) | rappresentante Energia e Petrolio; Daniela Gentili (Avvisatore Marittimo srl) | rappresentante Porto; Roberto Guardigli (Tomware scarl) | rappresentante Informatica e Telecomunicazioni; Terzo Martinetti (Glamping Cesenatico srl) | rappresentante Turismo; Giambattista Mazzotti (ORM Omnia Resina Mazzotti srl) | rappresentante Gomma e Plastica; Massimo Mussoni (Costruzioni Mussoni srl) | rappresentante Costruttori Edili e affini; Carlo Savorelli (Solimar srl) | rappresentante Cantieristica, Manufatti off-shore; Denis Severini (Personal Zucchero srl) | rappresentante Alimentari; Marco Zani (Zani Marco individuale) | rappresentante Ingegneria e Consulenza Del Comitato fa parte in qualità di past president anche Danilo Casadei, cui vanno i ringraziamenti del Presidente Roberto Bozzi per il grande lavoro svolto in questi a favore di Confindustria Romagna e del suo tessuto di piccole imprese.

Roberta Silverio Confindustria Romagna