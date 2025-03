Paolo Cevoli in “Figli di Troia”: l’epica rivisitata con ironia a Savignano sul Rubicone

La stagione teatrale del Cinema Teatro Moderno di Savignano sul Rubicone si conclude in grande stile con Paolo Cevoli, venerdì 28 marzo 2025, con lo spettacolo “Figli di Troia”, prodotto da Superfino On the theatre. Il comico, autore e regista, ha fatto registrare l’ennesimo sold out della stagione, portando in scena un monologo che ironizza sul mitico viaggio di Enea, paragonandolo ad altri storici viaggi che hanno segnato l’umanità.

Un viaggio epico con un tocco contemporaneo

In “Figli di Troia”, Paolo Cevoli rivisita l’epica storia di Enea, l’eroe che fugge dalla Troia in fiamme con il padre sulle spalle e il figlio per mano, un simbolo di speranza per il futuro. Il comico trasforma questo viaggio mitologico in una chiave ironica, accostandolo a episodi storici più vicini alla nostra contemporaneità, da Cristoforo Colombo a Cappuccetto Rosso, dal principe vichingo Ragnar al padre di Cevoli, emigrato in Australia negli anni ’50.

Tra i numerosi episodi che fanno da sfondo a questa rilettura, Cevoli racconta l’arrivo di Enea alla foce del Tevere, dove una scrofa che allatta segna il luogo in cui i troiani si stabiliranno, dando vita a un picnic a base di panini alla porchetta. Il monologo di Cevoli non solo fa ridere, ma offre anche uno spunto di riflessione sui valori e le radici del popolo italiano, riprendendo lo spirito di Virgilio, che nell’Eneide cercò di nobilitare la storia dei romani, invitandoli a sentirsi “figli di Troia” piuttosto che figli di nessuno.

Dettagli dello spettacolo

“Figli di Troia” andrà in scena alle 21:00 di venerdì 28 marzo. Per maggiori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero 370 3685093 (disponibile dalle 16:00 alle 19:00). Lo spettacolo chiude la stagione teatrale promossa dal Comune di Savignano sul Rubicone, ideata e realizzata dalla cooperativa Sillaba. Non perdere l’occasione di assistere a un mix di storia, umorismo e riflessione con Paolo Cevoli!