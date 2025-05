Papa Leone XIV, Billi (Lega): Papa statunitense, ma di origine italiana: quali?

Roma, 8 maggio 2025 – “ Papa Leone XIV, al secolo Robert Francis Prevost, primo Pontefice USA della storia, porta con sé un’eredità familiare che unisce Francia, Italia e Spagna.

Le sue origini italiane, infatti, sarebbero da attribuire alla nonna paterna: il padre, Louis Marius Prevost, portava un cognome francese, lasciando supporre che la componente italiana derivi proprio dalla madre.

Chissà da quale città e da quale regione italiana provenivano gli antenati del Papa? Forse un borgo nascosto tra le colline, forse una vivace città del Sud. Magari c’è un paesino pronto a festeggiare con striscioni e campane! Un dettaglio che accende la curiosità di noi italiani all’estero, pronti a seguire con orgoglio questo pontificato storico” – così Simone Billi, capogruppo Lega in Commissione Esteri e presidente del Comitato per gli Italiani nel Mondo della Camera dei Deputati.

