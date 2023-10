Papà pusher nasconde droga nel pannolino del figlio, arrestato

Spacciava per strada con il figlio nel passeggino un uomo che è stato arrestato dalla Polizia di Stato, in via Lorenteggio a Milano, dopo essere stato sorpreso mentre cercava di disfarsi di 50 grammi di hashish nascosti dentro un pannolino del bimbo, che ha 10 mesi.

Dopo l’arresto dell’uomo, un tunisino di 19 anni con precedenti, sul posto è stata chiamata la madre, separata, una marocchina di 19, anche lei con precedenti.

La donna era senza documenti ed è stata portata in questura per accertamenti e infine rilasciata.

Per affidare il piccolo, quindi, è stata chiamata la nonna materna, una 49enne incensurata.

Oltre all’arresto del padre, la Polizia ha segnalato la situazione alla Procura per i minorenni.

Ansa