Papa ricoverato al Gemelli, tra oggi e domani si conoscerà reazione a nuova terapia

Le notizie più confortanti rispetto alla salute del Papa tranquillizzano le persone che oggi sono al Gemelli, per lavoro o per curarsi. In tanti auspicano un segnale dal decimo piano. “Basterebbe anche un saluto dalla finestra, un sorriso e staremmo tutti più tranquilli”, spera una futura mamma che oggi è in ospedale per il monitoraggio.

Domenica scorsa Bergoglio, ascoltando le prescrizioni dei medici di “riposo assoluto”, non ha tenuto l’Angelus facendo però conoscere il suo pensiero per iscritto nel quale ringraziava tutti i fedeli del mondo per le preghiere e i medici che lo hanno in cura e rinnovando il suo appello per la pace nel mondo. Non è da escludere che si ripetano le modalità di domenica scorsa.

Nominato vescovo ausiliare per gli Usa

Il Papa ha provveduto a nominare un vescovo ausiliare dell’Ordinariato Militare per gli Stati Uniti. Si tratta di padre Gregg Caggianelli, del clero della Diocesi di Venice, in Florida, vice rettore del St. Vincent de Paul Seminary a Boynton Beach.

Bergoglio, durante la degenza al Gemelli, a quanto si è appreso ha continuato a portare avanti la sua attività lavorativa, pure nel rispetto di un “riposo assoluto” che consiste principalmente nella lettura di documenti, nella scrittura di messaggi, mail e in telefonate.

Gaza è sempre in cima ai suoi pensieri e quindi in questi giorni il Pontefice alla sera non ha fatto mancare il suo sostegno alla comunità di Gaza chiamando il parroco della Sacra Famiglia. Due giorni fa Bergoglio ha ricevuto la visita della presidente del Consiglio con la quale si è intrattenuto per venti minuti.

AdnKronos