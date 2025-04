Pari nel derby di Città tra Tre Penne e Murata

28’ giornata di Campionato Sammarinese 2024/2025. Tre Penne 2-2 Murata

Tre Penne (3-5-2)

Migani; D’Addario, Lombardi, Barretta (31’st Palazzi); Nigretti, Scarponi, Amati, Giovagnoli (1’st Guidi), Vandi; Ricciardo (31’st Cuomo), Dormi

A disposizione: Di Giuli, Mazzucco, De Queiroz, Magrotti, Kamara, Zafferani

Allenatore: Gabriele Farotti

Murata (4-2-3-1)

Martinez; Schneider, Petillo, Castorina, Tomassoni; Zupel (15’st Ricci), Socciarelli (43’st De Biagi); Del Vecchio (24’st Piscopo), Echel, D’Ascenzio (43’st Pagliuso); Salemme

A disposizione: Magnani, Baldazzi, Bellocchi, Monterosso, Dalla Vecchia

Allenatore: Michele Camillini

Arbitro: Zani

Assistenti: Maccadino – Tuttifrutti

4° Ufficiale: Beltrano

Ammoniti: 40’st Scarponi (TP)

Marcatori: 3’st e 35’st Dormi, 18’st Petillo, 23’st Salemme

MONTECCHIO – Tre Penne e Murata si affrontano nel derby di Città con vista sui playoff. Le due squadre si studiano per circa un quarto d’ora, nel quale il Murata sembra sceso con il piglio in più ma la prima conclusione è del Tre Penne con la sventagliata di Amati per Ricciardo che calcia di collo destro, con la sfera che finisce tra le mani di Martinez. La risposta del Murata arriva al 23’ con Salamme che vede con la coda dell’occhio l’arrivo a tutta velocità di Schneider, lo serve con il tacco e il numero 2 calcia potente d’esterno con il tiro che finisce fuori. Alla mezzora è ancora l’asse Amati-Ricciardo a creare pericoli, questa volta da corner con colpo di testa dell’ex Gambettola che finisce alto. La ripresa è scoppiettante con il risultato che si sblocca dopo tre giri d’orologio, Scarponi allarga per Vandi che ha campo per avanzare e porta la palla dentro l’area, a ritroso trova Dormi che segna nell’angolino basso con il sinistro. Nel giro di cinque minuti il Murata riesce a segnare prima il pari, arrivato da corner con Petillo che anticipa tutti e sbucando dalla mischia batte Migani, e al 23’ con Salemme che sul filo del fuorigioco supera il portiere avversario. I biancazzurri non demordono e continuano ad attaccare: al 29’ episodio dubbio quando Nigretti mette la palla in mezzo e arriva un evidente tocco con il braccio in area di rigore da parte di un giocatore avversario, non segnalato dal direttore di gara che lascia proseguire. Tre Penne che però acciuffa il pari al 35’ con Dormi che segna la doppietta di giornata direttamente da punizione con una parabola che s’insacca direttamente sul palo più lontano all’incrocio. Il derby di Città termina con il segno X e un punto a testa per la testa.