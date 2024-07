PARIGI 2024. SALUTI DA PARIGI! Nella foto il dott. Gianluca Camilleri ed il fisioterapista Marino Muccioli

Salve sono il dr Gianluca Camillieri e vi invio questo foto!

Sono il chirurgo del ginocchio dell’ISS e qui sono con il fisioterapista sammarinese Marino Muccioli con le nostre rispettive divise alle Olimpiadi di Parigi.

Ovviamente in qualità di ortopedico dell’ISS sono a disposizione anche per gli atleti sammarinesi….ma spero non ce ne sia bisogno!

Dr. Gianluca Camilleri

Il dr. Camilleri è il medico della nazionale italiana di Pallanuoto femminile e ortopedico della federazione italiana nuoto e della federazione Italiana judo lotta e karatè (FIJLKAM), nonché consulente ortopedico dell’istituto di medicina e scienze dello sport del CONI. …. e chirurgo (ISS San Marino).

Marino Muccioli invece è il fisioterapista di tutta la delegazione olimpica di San Marino.