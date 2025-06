Parola ai giovani: al via Summer Seekers. Da giovedì a Savignano sul Rubicone e a San Mauro Pascoli

I Comuni di Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli e la Comunità Papa Giovanni XXIII riprendono le attività di educativa di strada da giovedì 19 giugno

Savignano sul Rubicone (Fc), 16 giugno 2025 – Intercettare adolescenti e giovanissimi con il loro linguaggio per trasmettere benessere e prevenire il disagio giovanile.

È l’obiettivo del progetto Summer Seekers 2025 in rampa di lancio da giovedì 19 giugno ore 21.00 presso parco Giovagnoli a San Mauro Pascoli, e lunedì 23 giugno, dalle 18.30 al campetto sportivo in zona parcheggio Montanari a Savignano sul Rubicone

Summer Seekers si rivolge a ragazzi tra gli 11 e i 16 anni sia in ambito scolastico con attività e laboratori artistico-espressivi, sia con attività di strada, svolte in prossimità di parchi e ritrovi informali. L’obiettivo è prevenire il disagio giovanile e creare le condizioni perché i ragazzi possano vivere e abitare i propri spazi urbani.

Parkour, danza, rap, DJ set, arte urbana e laboratori espressivi animeranno le serate di giugno e luglio, trasformando luoghi familiari in spazi di incontro, sperimentazione e crescita.

Finora sono stati coinvolti con le iniziative di strada oltre un centinaio di ragazzi, di cui circa una quarantina hanno partecipato in maniera piuttosto costante e attiva alle proposte, mentre le attività scolastiche hanno riguardato oltre 200 studenti. Le iniziative estive di strada proseguiranno fino ai primi di agosto e prevedono il coinvolgimento di sei operatori della comunità Papa Giovanni XXIII guidati dalla coordinatrice Emanuela Frisoni in collaborazione anche con altre realtà associative del territorio. Una rete che rende Summer Seekers un fertile laboratorio di animazione educativa.

Così il sindaco di Savignano sul Rubicone Nicola Dellapasqua e l’assessore ai servizi educativi Alessio Tomei: «Summer Seekers rappresenta un’occasione preziosa per i nostri ragazzi: un’opportunità per esprimersi, incontrarsi e vivere esperienze nuove, stimolanti. Un’iniziativa che arricchisce tutta la comunità grazie al puntuale lavoro di professionisti e volontari. Rappresenta un tassello importante per l’estate delle ragazze e dei ragazzi di Savignano sul Rubicone, per questo li ringraziamo e supportiamo con forza.»

«Siamo felici di accogliere di nuovo Summer Seekers, che proprio a San Mauro è nato e si è sviluppato in questi anni raggiungendo la quarta edizione. È un progetto in cui abbiamo creduto fin dall’inizio e che rispecchia appieno la nostra idea di promozione giovanile», dichiara il sindaco di San Mauro Pascoli Moris Guidi e l’assessore ai servizi educativi Tiziano Bianchini. «Ringraziamo la Comunità Papa Giovanni XXIII per il loro impegno costante e per il valore educativo che portano nella nostra comunità».

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la responsabile del progetto Emanuela Frisoni al numero 348 2488139 o scrivere a teatro@apg23.org. I canali social Instagram e TikTok @summerseekers saranno costantemente aggiornati con dettagli e novità sul programma.

Nella foto, da sinistra: l’assessore Alessio Tomei, Emanuela Frisoni di Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, l’assessore Tiziano Bianchini.

Comune di Savignano sul Rubicone