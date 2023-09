Parte da Rimini il programma di Rai Uno “Linea verde Life”

La Rimini romana e il Visitor Center per le riprese di Origini, il nuovo programma domenicale di Rai Due

Parte domani su Rai 1 “Linea Verde Life”, che dà il via da Rimini al suo viaggio alla ricerca di innovazione tecnologica ecosostenibile, progetti di economia circolare, storie di cambiamento di vita e naturalmente di tradizioni gastronomiche delle più belle città e territori d’Italia.

In questa prima puntata si racconta Rimini attraverso tanti punti di vista: come elettrificare un vecchio scooter o come estrarre materie rare dai motori di frigoriferi e lavatrici esausti, e poi, in un mondo sempre più digitale, riscoprire l’importanza del recupero del corsivo e della stampa di antichi amanuensi. Telecamere puntate anche al patrimonio storico e culturale e il grande artigianato italiano e non solo. Puntuale il giro del gusto, alla ricerca delle prelibatezze del territorio. La trasmissione andrà in onda sabato 16 settembre su Rai Uno ore 12.20

Sarà il Visitor Center Rimini Caput Viarum ad ospitare la troupe di “Origini”, il nuovo programma televisivo di Rai 2 condotto da Francesco Gasparri e Valentina Caruso che racconta il territorio a partire proprio dalle sue origini e dalla sua storia antica e profonda. Alla città di Rimini sarà dedicata la seconda puntata che andrà in onda l’8 ottobre su Rai 2 alle 15 e successivamente su Rai 1 con una versione che raccoglie il meglio del viaggio. Dalla prossima settimana la troupe effettuerà le riprese toccando i luoghi più rappresentativi della storia antica della città, fra Domus del Chirurgo, Museo della città, monumenti romani con particolare attenzione ai gioielli della piccola Roma sull’Adriatico raccontati in modo multimediale nell’ex chiesa di Santa Maria ad Nives che ospita il Visitor Center.