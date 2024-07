Partito l’Open femminile del San Marino Tennis Club Sorteggiato il tabellone finale, le favorite sono nell’ordine Anita Picchi, Marta Lombardini e Silvia Alletti

SAN MARINO. Ai nastri di partenza (i primi match sono previsti per oggi) il torneo nazionale Open femminile organizzato dal San Marino Tennis Club sui campi del Centro Tecnico Federale di Montecchio. Un Open dotato di 500 euro di montepremi che arriva in un momento davvero brillante per il movimento femminile nell’Antica Repubblica, basti pensare ai risultati ottenuti dalle giocatrici biancazzurre nel circuito nazionale Open, in serie C e nei tornei Tennis Europe e Itf Junior Tour. Sono 31 le giocatrici al via, tra queste la 2.5 forlivese Anita Picchi, allieva di Tennissimo al Tc Ippodromo, le 2.6 Iris Burato, Victoria Zenato, la riminese Marta Lombardini (Tc Viserba), la ravennate Sara Aber (Ct Zavaglia) e la giovane e promettente Silvia Alletti, giocatrice emergente del movimento sammarinese. Nel gruppo delle 2.7 vanno citate la santarcangiolese Sveva Azzurra Pansica e la sammarinese Talita Giardi, poi la 2.8 forlivese Clara Sansoni, tre allieve della Galimberti Tennis Academy, Stella e Gloria Cassini e Crystal Aratari, la ravennate Gaia Donati e la cesenate Camilla Fabbri. Si parte con il tabellone di 4°, a seguire quello di 3° con teste di serie assegnate nell’ordine alle 3.1 Alessia Iannucci, Vittoria Muratori, Maria Luce Ossani ed Ilaria Rondinelli. Sorteggiato anche il tabellone finale che vede queste teste di serie, nell’ordine Anita Picchi, Marta Lombardini e Silvia Alletti.

Il giudice di gara è Michele Moretti, direttore di gara Alessandro Bernardi.

