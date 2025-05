Partono i servizi di trasporto gratuito per raggiungere il mare e i luoghi di interesse di Rimini da nord a sud

Partono i servizi gratuiti messi a disposizione di cittadini e visitatori per raggiungere il mare e i luoghi di interesse di Rimini: dai trenini turistici gratuiti nella zona nord, al servizio di trasporto gratuito a chiamata Shuttlemare per la zona sud, fino al traghetto al faro che collega le due sponde e ai trenini turistici a pagamento. Anche per l’estate 2025, da nord sud sarà possibile trovare una alternativa all’auto per raggiungere i luoghi del cuore di Rimini.

A partire dal 1 giugno ‘debutta’ il nuovo servizio gratuito di navetta estiva nella frazione di Viserba che permetta di collegare la parte a monte con la realtà turistica, commerciale e di servizi della zona a mare. Il servizio del trenino si svolge tutti i giorni dal 1 giugno al 14 settembre, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle 14,30 alle18,30 lungo il percorso da via Baroni, passando per via Sacramora, via Paolo Marconi, via Curiel, via Morri, via Sacramora, via Missirini, viale Mazzini, viale Bologna, via Giuliano Dati, viale Toscanelli, inversione di marcia allo rotonda degli acquascivoli, viale Toscanelli, viale Polazzi, via Missirini, via Sacramora, via Beltramini, via Baroni.

Prosegue anche per l’estate 2025 il servizio gratuito integrativo di Trasporto Pubblico Locale tramite trenino turistico sul Parco del Mare Nord a servizio del mercato domenicale di Torre Pedrera, spostato dal 2024 nell’area del parcheggio Foglino. Il servizio di trasporto pubblico di collegamento tra il lungomare e l’area mercatale prende il via il 1 giugno tutte le domeniche fino al 14 settembre, dalle ore 8:30 alle ore 12:30 con frequenza ogni 30 minuti lungo il percorso che dal parcheggio in via degli Orti, procede in via della Lama, via Apollonia quindi via Tolemaide e alla rotatoria prende il lungomare fino a viale Proteo, quindi via Domeniconi infine via Gebel per ritornare al mercato.

Per raggiungere le spiagge a sud di Rimini, dal Porto canale al Bagno 100, o la zona mare di San Giuliano, dal 25 Aprile è attivo è attivo per tutta l’estate Shuttlemare, il servizio gratuito di trasporto a chiamata, svolto da Start Romagna, a disposizione di cittadini e turisti per facilitare il raggiungimento della spiaggia. Fino al 2 giugno Shuttlemare sarà attivo tutti i sabati, le domeniche e i giorni festivi, con orario 9 – 21, mentre a partire dal 7 giugno il servizio sarà disponibile tutti i giorni, sempre dalle 9 alle 21 fino al 14 settembre. Per prenotare il servizio occorre scaricare e aprire l’app My Start Romagna e comunicare la fermata di partenza e quella d’arrivo. Non è possibile utilizzare il servizio tra due fermate a monte della ferrovia o tra due fermate a mare. E’ possibile usufruire della navetta Shuttlemare lasciando l’auto in uno dei tanti parcheggi scambiatori (Clementini, Chiabrera, Palacongressi, Via Giuliani, Ponte di Tiberio, Caduti di Marzabotto, Settebello, Fantoni, Sindacati). Il servizio è fruibile anche dagli utenti in carrozzina, selezionando la necessità al momento della prenotazione.

Oltre ai servizi gratuiti estivi, ci sono diverse opportunità a pagamento per muoversi e scoprire la città, in modo non convenzionale e senza utilizzare l’auto.

I Trenini di Rimini sono un’opzione divertente e pratica per le famiglie con bambini e in estate, da giugno a settembre, sono in funzione da mattino a sera per il trasporto dei passeggeri dal mare al centro storico, offrendo la possibilità di scoprire i punti più caratteristici della città, comprese le frazioni marittime di Rimini. Si tratta di tour giornalieri, suddivisi per aree: zona centro (linee attive già da sabato 31 maggio), zone nord e sud di Rimini (linee attive dal 1° giugno e fino a settembre), che prevedono corse anche per raggiungere il mercato del Mercoledì e del Sabato che si svolge al mattino nel centro storico con partenze da Miramare, Marina Centro e Viserba (percorso arancione) Gli orari sono disponibili sul sito di riferimento alle pagine https://treninidirimini.it/rimini-nord/, https://treninidirimini.it/rimini-centro/, https://treninidirimini.it/rimini-sud/

Non tutti sanno che è possibile attraversare il porto canale di Rimini, all’altezza del Faro, con un mezzo ‘d’altri tempi’. Un traghetto collega le due sponde tra San Giuliano Mare e Marina Centro e permette anche di trasportare biciclette e carrozzine, rendendolo un’opzione comoda per turisti e residenti. Il servizio è attivo da giovedì 29 maggio e proseguirà per tutta la stagione, fino a settembre, dal mattino alle 9.00 fino a sera. Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook: Traghetto Vittoria (www.facebook.com/traghettovittoria/)

Per spostamenti veloci e puntuali tra Rimini e Riccione, il Metromare è la soluzione ideale. Questo Trasporto Rapido Costiero (TRC) impiega soli 23 minuti per collegare le due località, con la possibilità di salire e scendere in 15 stazioni intermedie. Un servizio efficiente e sempre in orario, perfetto per muoversi di giorno e di sera. Per consultare gli orari aggiornati e avere tutte le informazioni utili, visita il sito: www.startromagna.it/servizi/metromare/

Gli amanti delle due ruote a Rimini trovano numerose opportunità. Vicino alla stazione ferroviaria si trova il Bike Park, una velostazione completa di ciclofficina attrezzata, parcheggio custodito, noleggio biciclette e deposito bagagli. Inoltre, sono presenti diversi centri di noleggio che offrono anche escursioni guidate, e molti alberghi mettono a disposizione biciclette per i propri ospiti, incentivando la mobilità sostenibile.

Da non dimenticare, infine, la mobilità elettrica in sharing, un servizio di noleggio di mezzi in condivisione ‘free floating’ (a flusso libero) che, dall’inizio del 2023, è in gestione con affidamento triennale a due operatori – Lime Technology e Bit Mobility – che mettono a disposizione monopattini e bici.

Comune di Rimini