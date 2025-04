Pasqua a San Marino Outlet Experience: picnic e laboratori gratuiti fra “promozioni imperdibili”

Concedersi un picnic all’aria aperta in un’atmosfera glamour e colorata, con tante proposte di shopping a portata di mano per gli adulti e laboratori artistici per i più piccoli: a San Marino Outlet Experience la Pasqua è all’insegna del relax e della creatività. Nelle giornate di sabato 19 e domenica 20 aprile sarà possibile godersi un picnic nell’area dedicata alle famiglie, tra morbidi tappeti e cuscini colorati che richiamano la primavera.

I più piccoli potranno divertisti e dare sfogo alla propria creatività, guidati da home decor esperte. Sabato 19 aprile potranno decorare vasetti, piantare semi e portare a casa una piantina (orari laboratorio: 11:00–13:00 / 15:00–19:00). Domenica 20 aprile il workshop sarà dedicato alla pittura, con tele e tempere che daranno forma all’immaginazione (orari11:00–13:00 / 15:00–19:00).

DAL 18 AL 27 APRILE LE MID SEASON SALES

A partire da domani e fino al 27 aprile lo shopping a San Marino Outlet Experience sarà ancora più conveniente. Nelle boutique che aderiscono alla promozione, su articoli selezionati, sarà possibile approfittare di sconti fino al 50% del prezzo outlet.

COLLEGAMENTO PIÙ FACILE DALLA RIVIERA CON LA NAVETTA RIMINI – SAN MARINO

Da questa settimana raggiungere San Marino Outlet è ancora più semplice. Grazie all’accordo siglato con Gruppo Bonelli Bus & Benedettini, è disponibile la navetta Rimini – San Marino, in partenza dalla Stazione ferroviaria di Rimini. Fino al 30 giugno, con una spesa minima di 50 euro nei negozi dell’Outlet, sarà possibile richiedere il rimborso del biglietto, oppure un food voucher da 10 euro.

Comunicato Stampa – San Marino Outlet Experience