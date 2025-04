Pasqua e Pasquetta speciali a Riccione tra grandi ospiti, concerti, mostre, arte e natura

Un lungo ponte attraversato da grande musica ed eventi straordinari prende il via oggi, giovedì 17 aprile, e prosegue ben oltre Pasquetta, regalando indimenticabili cartoline da vivere a chi sceglierà Riccione come destinazione per le festività pasquali.

Si comincia in biblioteca con la fotografia di Saro Di Bartolo e di Giulietta Laconeo che racconta il Bangladesh, seguita, domani, venerdì 18 aprile, dall’incontro pubblico con Ferdinando Scianna, il primo fotografo italiano a essere annoverato tra le fila dell’agenzia Magnum Photos, a Riccione in occasione della straordinaria e inedita mostra con gli scatti iconici di otto fotografi della celebre agenzia, visitabile a Villa Mussolini dal 19 aprile.

Si prosegue con due grandi protagonisti del cantautorato italiano: Ermal Meta, il 19 aprile al Palazzo dei Congressi, e Sergio Cammariere, che si esibirà il giorno di Pasqua in piazzale Ceccarini. L’atmosfera festosa sarà la cornice ideale del festival di artigianato e creatività nel parco di Villa Lodi Fè che quest’anno celebra Madre Natura, in sintonia con altri appuntamenti dedicati all’ambiente in occasione dell’Earth Day: la conferenza scenica di Alex Bellini in piazzale Ceccarini il giorno di Pasquetta e la favola a tema alla Granturismo il giorno seguente. Per gli appassionati dello sport, proseguono fino al 18 aprile le spettacolari sfide di beach volley al “Beachline Festival”, sulla spiaggia dal porto canale al Marano.

La fotografia di Saro Di Bartolo e Giulietta Laconeo: il 17 aprile in biblioteca

Giovedì 17 aprile (ore 21), nell’ambito degli incontri sul tema del viaggio organizzati dal gruppo Angolo dell’Avventura Rimini-Riccione in biblioteca (viale Lazio, 10), Saro Di Bartolo e Giulietta Laconeo illustreranno il “Bangladesh, un viaggio indietro nel tempo”: attraverso foto e testimonianze esploreranno il paese asiatico caratterizzato da una cultura che comprende elementi sia antichi sia moderni.

Ferdinando Scianna racconta il suo percorso artistico: il 18 aprile al Palazzo del Turismo

Anticipo imperdibile della straordinaria nuova mostra fotografica, visitabile a Villa Mussolini dal 19 aprile, “Mare Magnum. Da Ferdinando Scianna a Martin Parr – I fotografi Magnum e le spiagge”. Venerdì 18 aprile (ore 16) sarà proprio il grande fotografo Ferdinando Scianna a raccontare al pubblico del Palazzo del Turismo il proprio percorso artistico, tra visioni personali e riflessioni sull’immagine (ingresso libero con prenotazione entro giovedì 17 aprile a cultura@comune.riccione.rn.it) .

La spiaggia raccontata dai grandi fotografi internazionali in mostra a Villa Mussolini

Il mare e la spiaggia, simboli di evasione e libertà, si trasformano in palcoscenico per la nuova e inedita mostra fotografica: “Mare Magnum. Da Ferdinando Scianna a Martin Parr. I fotografi Magnum e le spiagge”, dal 19 aprile al 5 ottobre a Villa Mussolini.

La mostra, organizzata da Civita Mostre e Musei in collaborazione con Magnum Photos (Parigi) e Rjma progetti culturali, e curata da Andréa Holzherr, presenta le opere di otto fotografi dell’agenzia Magnum: Ferdinando Scianna, Bruno Barbey, Bruce Gilden, Harry Gruyaert, Trent Parke, Olivia Arthur, Newsha Tavakolian e Martin Parr. Di Ferdinando Scianna sarà esposta, tra le altre, anche una serie di foto scattate nel 1989 proprio a Riccione, mentre di Martin Parr ci saranno alcuni scatti balneari tra i più iconici. Attraverso le immagini di questi grandi maestri della fotografia internazionale, il visitatore potrà osservare le varie sfaccettature della spiaggia, dove si mescolano momenti scanzonati di felicità, gioco e relax, a momenti di noia, isolamento e riflessione, offrendo uno sguardo profondo sulla condizione umana.

La mostra sarà aperta al pubblico dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 20. In occasione delle festività pasquali, lunedì 21 aprile resterà aperta dalle 10 alle 20. L’ingresso è a pagamento.

Ermal Meta al “Concerto di primavera”: il 19 aprile al Palazzo dei Congressi

Ermal Meta aprirà i grandi appuntamenti in musica di Riccione, con il “Concerto di primavera” in trio acustico che, il 19 aprile alle 21, porterà sul palco del Palazzo dei Congressi (via Virgilio, 17) la profondità della sua scrittura e l’intensità della sua voce.

Il concerto sarà un’occasione speciale per ascoltare dal vivo i grandi successi dell’artista vincitore del Festival di Sanremo nel 2018 in coppia con Fabrizio Moro, insieme ai brani del suo ultimo album “Buona Fortuna”, che include i singoli “Mediterraneo”, “L’unico Pericolo” e il più recente “Il Campione”, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali (ingresso a pagamento, biglietti disponibili su TicketOne).

Sergio Cammariere Quartet in concerto: il 20 aprile in piazzale Ceccarini

Domenica 20 aprile, Riccione regala ai suoi cittadini e ai visitatori un’esperienza unica: il concerto di Sergio Cammariere in quartetto, a ingresso libero, sul palco di piazzale Ceccarini alle 18.

Sergio Cammariere è un artista capace di fondere con eleganza il jazz, la canzone d’autore e il lirismo mediterraneo, creando atmosfere intime e avvolgenti. Pianista di straordinaria sensibilità, interprete raffinato e compositore ispirato, il suo concerto in quartetto sarà un viaggio tra melodie senza tempo e sonorità che sanno toccare il cuore. Un’esibizione intima, eppure potente, capace di coinvolgere il pubblico in un dialogo tra suono e anima.

La conferenza scenica di Alex Bellini sull’ambiente: il 21 aprile in piazzale Ceccarini

Quest’anno, l’Earth Day di Riccione prenderà il via con un giorno d’anticipo: lunedì 21 aprile (ore 17), il divulgatore scientifico e ricercatore Alex Bellini terrà una conferenza speciale dedicata al rapporto tra l’uomo e l’ambiente, in piazzale Ceccarini.

Bellini è un esploratore e avventuriero valtellinese che ha trasformato le sue imprese estreme in uno strumento di riflessione sullo stato di salute del nostro pianeta. Dopo aver attraversato oceani, deserti e ghiacciai in solitaria, ha scelto di dedicarsi alla divulgazione scientifica, concentrandosi sui temi del cambiamento climatico e dell’inquinamento. Dal 2019 è impegnato nel progetto “10 Rivers, 1 Ocean”, con cui percorre i fiumi più inquinati del mondo per documentare l’impatto della plastica sugli oceani. A Riccione porterà una conferenza scenica che intreccia avventura, scienza e testimonianza diretta, con l’obiettivo di ispirare soprattutto le nuove generazioni alla cura della Terra.

La favola sull’amore per il pianeta: il 22 aprile alla Granturismo

Il 22 aprile (ore 17), nel cuore dell’Earth Day, Riccione ospita alla Granturismo lo spettacolo “La favola delle nuvole e del profumo”, un’opera che affronta con delicatezza e poesia il tema della cura dell’ambiente e della bellezza del pianeta. Lo spettacolo, gratuito e aperto al pubblico, organizzato da Arcipelago Ragazzi, racconta di un mondo in cui le nuvole, custodi dei profumi e della memoria della Terra, iniziano a perdere il loro equilibrio a causa dell’inquinamento e del degrado. Un viaggio simbolico tra fantasia e realtà, che offre una riflessione profonda su quanto sia importante proteggere la natura.

Mercatini, street food e microspettacoli in movimento a “Lo Smanèt”: dal 19 al 21 aprile nel parco di Villa Lodi Fé

Dal 19 al 21 aprile, la splendida cornice del parco di Villa Lodi Fè (viale delle Magnolie) ospiterà “Lo Smanèt Easter Market”, la mostra mercato che unisce creatività, artigianato, musica e arte, creando l’atmosfera ideale per scoprire oggetti unici e prodotti locali.

Quest’anno “Lo Smanèt” si veste dei colori e dei profumi di Madre Terra, con una scenografia ispirata alla natura e alla sostenibilità che unisce installazioni tematiche, decorazioni floreali e spazi immersivi. Tra le bancarelle di artigiani e designer italiani, i visitatori potranno trovare creazioni e oggetti fatti a mano, mentre l’area food & beverage offrirà sapori pasquali e proposte gastronomiche originali. “Lo Smanèt” sarà arricchito da microspettacoli e performance itineranti – tra trampolieri, farfalle danzatrici e musicanti – per un mix di poesia e divertimento. Il parco ospiterà anche i giochi di una volta, realizzati con materiali di recupero, in particolare in legno, per coinvolgere grandi e piccoli in un’esperienza condivisa all’aria aperta.

Sabato 19 aprile “Lo Smanèt” sarà aperto dalle 11:30 alle 19:30, domenica 20 e lunedì 21 aprile dalle 9:30 alle 19:30. L’ingresso giornaliero costa 3 euro; i bambini fino ai 10 anni potranno accedere gratuitamente.

“Beachline Festival”: fino al 18 aprile sulla spiaggia tra il porto e Marano

Pasqua a Riccione è anche “Beachline Festival”: fino al 18 aprile, sui duecento campi allestiti in spiaggia tra il porto e la zona Marano, andrà in scena il grande beach volley internazionale. Spettacolari azioni di attacco e difesa sulla sabbia, partite combattute ed emozionanti contribuiranno a rendere l’atmosfera delle feste ancora più vivace e coinvolgente.

