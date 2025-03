Passaporto alle Poste: a Rimini il nuovo servizio attivo in 8 filiali

E’ disponibile anche a Rimini il nuovo servizio Polis Passaporto elettronico di Poste italiane. Il comune di Rimini infatti rientra tra i comuni abilitati per il rilascio del passaporto. Basterà recarsi agli sportelli postali che hanno attivato il servizio (vedi di seguito l’elenco per il comune di Rimini) con tutta la documentazione e le informazioni necessarie, tra cui i dati anagrafici e i fattori biometrici, per attivare la richiesta del passaporto o del rinnovo del passaporto. Il costo per la richiesta del servizio è di 14, 20 euro, oltre oneri previsti per il rilascio del passaporto (ovvero 73,50 euro per contributo amministrativo e di 42,50 euro di versamento per il rilascio del passaporto elettronico).

Alla fine dell’operazione verrà rilasciata una ricevuta in cui sarà indicato l’Ufficio di Polizia che gestirà la richiesta e il codice di protocollo di riferimento. Il passaporto elettronico potrà essere ritirato presso l’Ufficio di Polizia indicato o, in alternativa, sarà possibile richiedere la consegna a domicilio.

E’ un servizio riservato ai cittadini italiani maggiorenni e ai genitori dei minori, che abbiano residenza o domicilio presso il Comune di Rimini. Tale servizio è stato già avviato in diversi Comuni con meno di 15 mila abitanti, nell’ambito del Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale -, promosso dal Governo e Poste Italiane, il cui obiettivo è quello di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese e il superamento del digital divide nei territori. Anche molti comuni della Provincia di Rimini sono già attivi per questo servizio.

Nel comune di Rimini al momento sono operative per il rilascio del passaporto le seguenti 7 filiali delle Poste:

RIMINI 1 via Marecchiese 96

RIMINI 4 cia Leonida Bissolati 5

RIMINI 5 via Ennio Coletti 19

RIMINI 7 viale Regina Margherita 43/B

RIMINI 8 via Giacinto Gallina 5

RIMINI 9 via Euterpe 3

MIRAMARE via Marconi 113

VISERBA via Paolo Marconi 5

Per tutte le informazioni:

Polis Passaporto Elettronico

Comune di Rimini