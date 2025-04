Passi e Parole di Vino 2025: Un weekend immerso nei sapori e nella natura di Mercato Saraceno

Il 12 e 13 aprile 2025, Mercato Saraceno (FC) ospita la seconda edizione di “Passi e parole di vino”, un evento che unisce il piacere del vino con la bellezza del territorio della Valle del Savio, Città del Vino. Questo appuntamento imperdibile, che si inserisce nel calendario del Savio Trail 2025, offre un mix di degustazioni, escursioni, masterclass e visite guidate, il tutto in un contesto primaverile da vivere passo dopo passo.

Masterclass con Francesco Falcone – Sabato 12 aprile

L’evento prenderà il via sabato 12 aprile alle 17:30, presso Palazzo Dolcini, un luogo di cultura che ospiterà una Masterclass tenuta da Francesco Falcone, esperto sommelier, divulgatore e scrittore. Il tema della masterclass, dal titolo “Leggerezza, levità, leggiadria. Il confine sottile al di là della materia”, affronterà con eleganza il mondo del vino, esplorando le sensazioni e il fascino che emergono dalla degustazione. La partecipazione, su prenotazione, è limitata a 40 persone, con un costo di 45 euro (40 euro per i soci AIS).

Domenica 13 aprile: Degustazioni e escursioni

Domenica 13 aprile, l’evento entra nel vivo con degustazioni itineranti nelle cantine di Mercato Saraceno. Le cantine partecipanti, tra cui Cantina Braschi, Tenuta Casali, Podere Monte Paderno e molte altre, offriranno ai visitatori una panoramica sui pregiati vini locali come il Famoso, il Sangiovese, l’Albana e il Trebbiano. Ogni cantina proporrà anche cibi e specialità tipiche, accompagnando le degustazioni con attività, mostre ed eventi speciali.

Escursioni a piedi e in e-bike

Gli amanti delle escursioni potranno scegliere tra percorsi a piedi o in e-bike, esplorando i sentieri delle colline di Mercato Saraceno. Due percorsi a piedi (difficoltà media) sono previsti nel mattino e nel pomeriggio, con degustazioni lungo il tragitto. Per chi preferisce l’e-bike, sono disponibili due itinerari da 20 km ciascuno, con soste alle cantine locali per una vera esperienza enogastronomica.

Visita alla Pieve di Monte Sorbo

Per chi desidera un’esperienza culturale, non mancherà la visita guidata alla Pieve di Santa Maria Annunziata a Monte Sorbo, un antico luogo di pellegrinaggio, con partenza alle 10:00 di domenica 13 aprile.

Pacchetti turistici e navette

Per chi vuole vivere l’esperienza in modo completo, sono disponibili pacchetti turistici che includono la partecipazione alla masterclass, pernottamento, cene e escursioni. Inoltre, per garantire un accesso comodo all’evento, sono previste navette da Cesena a Mercato Saraceno, con partenze alle 10:00 e alle 12:00, al costo di 10 euro a persona.

Come partecipare

Per prenotare i kit degustazione e le esperienze, è possibile acquistare i biglietti online attraverso i link forniti dagli organizzatori. I kit degustazione comprendono un calice, un taschino portabicchiere, i ticket per le degustazioni e la mappa del percorso delle cantine.

In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato a domenica 27 aprile.

Per ulteriori informazioni, l’Ufficio Turistico IAT Cesena è disponibile dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00, e la domenica dalle 9:00 alle 15:00. Contattare il numero 0547 356327.