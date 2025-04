Patrizia Cirulli in concerto a Montefiore Conca: un viaggio tra musica e spiritualità

Venerdì 12 aprile, il Teatro Malatesta di Montefiore Conca ospiterà un evento speciale con il concerto di Patrizia Cirulli, che presenterà dal vivo il suo ultimo lavoro discografico Il Visionario (Francesco d’Assisi). L’ingresso sarà a offerta libera e non è necessaria la prenotazione.

Accompagnata sul palco da Marcello Peghin alla chitarra, Maria Vicentini al violino e Paolo Zuddas alle percussioni, la cantautrice offrirà un’interpretazione acustica e profonda dell’opera che rende omaggio al lavoro L’infinitamente piccolo di Angelo Branduardi. Quest’album riprende la poetica delle Fonti Francescane, dando nuova vita al messaggio di San Francesco d’Assisi attraverso sonorità intime ed evocative.

Il concerto rappresenta un’opportunità unica per immergersi in una performance che fonde musica e spiritualità. Le atmosfere minimali dell’album, ispirate alla semplicità francescana, sono arricchite dalla partecipazione di noti artisti come Rosario Di Bella, Kalika e il Coro Su Concordu e Su Rosariu di Santulussurgiu, che contribuiscono a rendere ogni brano un’esperienza musicale emozionante e suggestiva.

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica d’autore e per chi desidera riscoprire il messaggio universale di pace e armonia di Francesco d’Assisi sotto una nuova luce.