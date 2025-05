PD CESANATICO. Processo Radici: il Partito Democratico di Cesenatico è orgogliosa del sindaco Gozzoli

Cesenatico, 25 gennaio 2025_ Il Partito Democratico di Cesenatico esprime felicità e sollievo per la sentenza del Processo Radici che è stata pronunciata ieri al Tribunale di Ravenna: 21 condanne su 22 richieste, tutti i reati commessi a Cesenatico hanno dato seguito a una condanna, in alcuni casi con l’aggravante del metodo mafioso. Questo risultato rappresenta una giornata storica per la nostra città che ha dimostrato di sapersi reagire e difendere in maniera coesa dalle infiltrazioni della criminalità organizzata. La coesione sociale del territorio è stata resa possibile dal coraggio del sindaco Matteo Gozzoli che ha raccolto i segnali della città affidandoli alle forze dell’ordine, presidio fondamentale di legalità. La magistratura ha portato a termine il lavoro dimostrando che lo Stato è in grado di difendersi e mettere in atto tutto quello che serve per proteggersi dal cancro mafioso.

Processo Radici: il Partito Democratico di Cesenatico è orgogliosa del sindaco Gozzoli

Cesenatico, 25 gennaio 2025_ Il Partito Democratico di Cesenatico esprime felicità e sollievo per la sentenza del Processo Radici che è stata pronunciata ieri al Tribunale di Ravenna: 21 condanne su 22 richieste, tutti i reati commessi a Cesenatico hanno dato seguito a una condanna, in alcuni casi con l’aggravante del metodo mafioso. Questo risultato rappresenta una giornata storica per la nostra città che ha dimostrato di sapersi reagire e difendere in maniera coesa dalle infiltrazioni della criminalità organizzata. La coesione sociale del territorio è stata resa possibile dal coraggio del sindaco Matteo Gozzoli che ha raccolto i segnali della città affidandoli alle forze dell’ordine, presidio fondamentale di legalità. La magistratura ha portato a termine il lavoro dimostrando che lo Stato è in grado di difendersi e mettere in atto tutto quello che serve per proteggersi dal cancro mafioso.

Cesenatico, 25 gennaio 2025_ Il Partito Democratico di Cesenatico esprime felicità e sollievo per la sentenza del Processo Radici che è stata pronunciata ieri al Tribunale di Ravenna: 21 condanne su 22 richieste, tutti i reati commessi a Cesenatico hanno dato seguito a una condanna, in alcuni casi con l’aggravante del metodo mafioso. Questo risultato rappresenta una giornata storica per la nostra città che ha dimostrato di sapersi reagire e difendere in maniera coesa dalle infiltrazioni della criminalità organizzata. La coesione sociale del territorio è stata resa possibile dal coraggio del sindaco Matteo Gozzoli che ha raccolto i segnali della città affidandoli alle forze dell’ordine, presidio fondamentale di legalità. La magistratura ha portato a termine il lavoro dimostrando che lo Stato è in grado di difendersi e mettere in atto tutto quello che serve per proteggersi dal cancro mafioso.