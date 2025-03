PD Cesenatico: «Il nuovo Waterfront cambierà il volto di Ponente»

Il Partito Democratico di Cesenatico sottolinea un momento storico per la città di Cesenatico con il primo stralcio dei lavori che partirà da lunedì 16 settembre

Cesenatico, 14 settembre 2024_Il Partito Democratico di Cesenatico tiene a sottolineare l’importanza del cantiere che partirà a Ponente lunedì 16 settembre: si tratta del primo stralcio dei lavori per la realizzazione del nuovo Waterfront.

«Lunedì partirà un cantiere storico per la città perché il lungomare di Ponente cambierà volto con una riqualificazione profonda e – passatemi il termine – storica. Questo primo stralcio prevede un quadro economico di oltre 5 milioni di euro e andrà a intervenire su viale Colombo dal canale di Zadina compreso fino all’intersezione con via de Varthema coinvolgendo anche gli stradelli che portano al mare. L’obiettivo è di ampio respiro, ed è un’ambizione che questa amministrazione riuscirà a portare a termine: Ponente verrà valorizzata, si metterà in sicurezza il canale di Zadina, si verranno a creare nuovi spazi urbani e ci sarà un’attenzione particolare ai percorsi pedonali, al verde e all’illuminazione pubblica per creare una nuova idea di lungomare. Sempre più a misura di cittadini e turisti, sempre più sicuro», il commento della segretaria comunale Valentina Montalti.

«Il cantiere che parte lunedì è un cantiere che va a toccare un nervo scoperto della città pubblica che con ostinazione e pazienza sta trovando finalmente un compimento. Mi preme sottolineare che in questa stessa zona nel 2022 è stata realizzata per la prima volta la rete fognaria, un’opera che non è visibile ma che è propedeutica al nuovo waterfront e che i residenti aspettavano da oltre cinquant’anni. Questo progetto è il frutto di tanto lavoro, del reperimento di fondi che regionali, di progettazione, di pensiero. Ci proietta al futuro e i tecnici non lasceranno nulla al caso facendo attenzione anche alla questione dei parcheggi individuando nuove aree da adibire. Ci apprestiamo a raccogliere i frutti di un’opera importante che fa ciò che il Partito Democratico si propone di fare ogni giorno: mettere sempre a centro l’interesse pubblico», le parole del capogruppo Mario Drudi.