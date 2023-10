Pennabilli. Camilla, benvenuta quinta generazione!

I nuovi arrivi hanno sempre un’aura del tutto particolare vuoi per la fine di un’attesa di tanti mesi e la concretizzazione di innumerevoli aspettative, vuoi per la loro forza generatrice così prorompente ed auspicata soprattutto in tempi di drastico calo delle nascite a livello nazionale.

Quella di Camilla, però, è una nascita fuori dal comune. Non per il modo in cui è avvenuta, un parto naturale piuttosto veloce ci tiene a sottolineare Pamela, ma per quello che rappresenta all’interno delle gerarchie genealogiche. L’arrivo della piccola, infatti, inaugura la quinta generazione di famiglia, evento di per sé più unico che raro di questi tempi, ma che soprattutto dona a nonna Annunziata la gioia di salire al grado di trisnonna ad appena 89 anni. “Una famiglia precoce” racconta Ornella, figlia di Annunziata, diventata a sua volta nonna ad appena 37 anni.

Una festa grande anche per nonna Catia, che tanto attendeva questo momento e che già sente la responsabilità di poter essere un esempio per la piccola Camilla, assieme a mamma Pamela e a papà

Andrea.

Un avvento eccezionale, una generazione unica che permette a Camilla di sentire ancora il calore delle mani di nonna Annunziata, da giovedì scorso nonna-tris!

Comunicato Stampa