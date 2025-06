Pennabilli, dal 12 al 15 giugno palcoscenico mondiale con “Artisti in Piazza”

Dal 12 al 15 giugno, il borgo storico di Pennabilli, nel cuore del Montefeltro, si trasforma in un vibrante teatro a cielo aperto, ospitando la nuova edizione di “Artisti in Piazza” – Festival Internazionale di Arti Performative, uno degli eventi più prestigiosi e amati nel panorama dell’arte di strada italiana.

Per quattro giorni, oltre 50 compagnie provenienti da ogni angolo del mondo animeranno le vie, le piazze e i giardini del centro storico con un ricco e variegato programma di spettacoli: teatro, nuovo circo, musica, clownerie, giocoleria e walking act si intrecceranno per offrire oltre 350 repliche di performance dal vivo, capaci di coinvolgere un pubblico di ogni età, dai bambini agli anziani.

Il Palacirco, area dedicata alle arti circensi, accoglierà spettacoli serali sotto chapiteau, che si trasformeranno dopo le 22:00 in veri e propri appuntamenti musicali con concerti e dj set per ballare fino a notte fonda.

Non mancherà il tradizionale “Mercatino del solito e dell’insolito”, un mercato di artigianato artistico selezionato con cura, dove circa 90 espositori proporranno creazioni uniche e prodotti di alta qualità, ideali per scoprire e portare a casa un pezzo dell’arte di strada.

La storia di “Artisti in Piazza” affonda le radici nel 1997 e negli anni il festival è cresciuto fino a diventare un punto di riferimento internazionale, capace di attirare una media di 40.000 visitatori a ogni edizione. La manifestazione si distingue non solo per la varietà delle discipline artistiche presentate, ma anche per l’attenzione al debutto di nuovi spettacoli nazionali e internazionali, che contribuiscono a mantenerla viva e innovativa.

Anche l’offerta gastronomica contribuirà a rendere l’esperienza completa, grazie agli stand e ai ristoratori locali che proporranno piatti della tradizione, specialità etniche, snack e dolci freschi per tutti i gusti.

Infine, uno spazio speciale è dedicato ai più piccoli: l’Orto dei Frutti Dimenticati, creazione del maestro Tonino Guerra, sarà un’oasi di libertà e scoperta, con spettacoli e laboratori pensati per stimolare la fantasia e la creatività dei bambini.

Pennabilli si prepara dunque a diventare, per quattro giorni, la capitale italiana delle arti performative, un’esperienza imperdibile per chi ama l’arte, la cultura e la condivisione.