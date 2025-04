Pennabilli, “Terre Spaccate”: dal 19 Aprile la mostra di ceramiche di Gabriele Gambuti

Un viaggio tra natura, arte e tradizione prende vita con “Terre Spaccate” , la mostra personale di ceramiche dell’artista Gabriele Gambuti. L’inaugurazione si terrà sabato 19 aprile alle ore 16:00 presso il suggestivo Palazzo del Bargello (Via delle Confraternite, 78, Pennabilli, RN), trasformando lo spazio in un omaggio alla terra e ai suoi elementi. L’esposizione, aperta nei weekend e festivi fino al 18 maggio, invita visitatori e appassionati a scoprire un universo di colori, forme e suggestioni ispirate al territorio.

Un’Ode alla Terra e ai Suoi Segni

“Profumi di terre colorate bagnate dalla tempesta d’acqua, riscaldate dal sole e coccolate dalla luna. Terre refrattarie, terre spaccate, terre piegate, terra mia.” Con queste parole, Gabriele Gambuti descrive la sua visione artistica, che trova espressione in ceramiche dalle forme irregolari, evocative di sassi, fossili e calanchi. Le opere, realizzate in terracotta colorata, catturano l’erosione dei terreni, i fuochi che bruciano sterpaglie e i drappeggi di tessuti che sembrano danzare su muri e soffitti.

Ogni ceramica racconta una storia: dai riferimenti ai fiumi e ai loro tesori nascosti ai fiori lacerati dal sole e dall’acqua, fino ai fumi che si levano come incenso, annunciando la fine dell’inverno. I colori naturali e i segni impressi nelle opere creano un dialogo tra l’artista e il paesaggio, rendendo “Terre Spaccate” un’esperienza sensoriale unica.

Dettagli della Mostra

Inaugurazione : Sabato 19 aprile 2025, ore 16:00

Luogo : Palazzo del Bargello, Via delle Confraternite, 78, Pennabilli (RN)

Periodo : Dal 19 aprile al 18 maggio 2025

Orari : Weekend e festivi, 16:00-19:00

Contatti : info@gabrielegambuti.com

Sito web : www.gabrielegambuti.com

Perché Visitare “Terre Spaccate”

La mostra non è solo un’esposizione di ceramiche, ma un’immersione nella natura e nelle sue trasformazioni. Le opere di Gambuti, con le loro textures irregolari e i richiami al territorio romagnolo, offrono un’occasione per riflettere sul rapporto tra uomo e ambiente. Il Palazzo del Bargello , con la sua atmosfera storica, amplifica il fascino dell’evento, rendendo Pennabilli una meta imperdibile per gli amanti dell’arte e della cultura.

Scopri Pennabilli

Approfitta della visita per esplorare Pennabilli, gioiello dell’Alta Valmarecchia, noto per il suo patrimonio artistico e i paesaggi mozzafiato. Dopo la mostra, passeggia tra i vicoli del borgo, visita il Museo Diocesano o gusta i sapori locali in una delle osterie tipiche.