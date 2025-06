Pennabilli, una casa diventa mostra: “Nel frattempo” trasforma l’abitare in arte silenziosa

Tra il fermento del festival e le strade animate del centro storico, si apre uno spazio diverso, intimo e sospeso. È qui che prende vita “Nel frattempo”, la mostra curata dal Collettivo Placebo, in programma dall’11 al 15 giugno 2025, in un’abitazione reale trasformata in luogo d’arte vissuta.

In questo ambiente domestico – dove mobili, oggetti e memorie si fondono con installazioni, fotografie e video – le opere di Giorgio Mattia, Lorenzo Deluigi e Marco Lombardini non occupano semplicemente uno spazio, ma entrano in relazione silenziosa con esso. Nulla è gridato: ogni presenza artistica si insinua nella quotidianità, dialogando con essa, trasformandola.

Il cuore curatoriale dell’esposizione ruota attorno al concetto di intervallo: quel tempo sospeso che separa un prima e un dopo. “Nel frattempo” è un invito alla lentezza, alla cura, alla possibilità di abitare il presente in modo diverso. È un gesto artistico che si insinua tra le pieghe dell’ordinario, capace di generare riflessioni e suggestioni senza mai forzare.

Il pubblico non è spettatore, ma ospite. Può sedersi, leggere un messaggio lasciato su un frigorifero, ascoltare un suono, attraversare le stanze come se fossero le proprie. In ogni gesto, in ogni oggetto, si cela un senso rinnovato.

Con questa proposta, il Collettivo Placebo offre un’esperienza delicata ma potente, dove l’arte diventa presenza trasformativa e gentile. Un placebo non per illudere, ma per stimolare, calmare, aprire uno spazio fertile in cui ritrovarsi.