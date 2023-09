PENSIONATO 75ENNE COLPITO DALLA MISURA CAUTELARE PIU’ GRAVE DEGLI ARRESTI DOMICILIARI

Imola (BO): I Carabinieri della Stazione di Imola (BO) hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare personale degli arresti domiciliari nei confronti di un 75enne di origine italiana, coniugato, pensionato, pregiudicato, indagato per maltrattamenti contro familiari o conviventi. Il provvedimento, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta della Procura della Repubblica di Bologna, nasce dall’aggravamento della misura vigente dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, notificata all’uomo agli inizi del mese. Tale provvedimento, più grave, è stato emesso in quanto quello vigente non ha sortito alcuna utilità. Attualmente il pensionato è ricoverato presso una struttura sanitaria nel ravennate.

