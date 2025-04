Per Alberto Stasi inizia il regime di semilibertà: trascorso al lavoro il primo giorno

Altre attività dovranno essere programmate e autorizzate

È trascorso come gli altri il primo giorno di semilibertà effettiva per Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l’omicidio della sua fidanzata Chiara Poggi. Da quanto si apprende, il 41enne è uscito dal carcere di Bollate per andare in ufficio come fa da quando ha ottenuto il permesso per il lavoro esterno. Le prescrizioni per le sue attività prevedono autorizzazioni specifiche. Le prescrizioni standard di quello che può fare e non fare sono state messe nero su bianco in un provvedimento. Per poter svolgere le attività indicate dal giudice di sorveglianza, Stasi dovrà ogni volta fare richiesta e programmarle. Nonostante i benefici della semilibertà, infatti, l’ex studente della Bocconi ha trascorso il fine settimana di Pasqua sempre in carcere.

Alberto Stasi, noto per la sua condanna a 16 anni di carcere per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi, ha recentemente vissuto un momento cruciale: il suo primo giorno di semilibertà. Uscito dal carcere di Bollate, Stasi ha avuto l’opportunità di recarsi al suo ufficio, segnando così un passo significativo verso una nuova fase della sua vita. Grazie a un permesso che gli consente di lavorare all’esterno, Stasi può mantenere un contatto con il mondo esterno, pur continuando a scontare la sua pena in modo parziale.

Le condizioni della semilibertà

Le condizioni della semilibertà di Stasi sono state stabilite in un provvedimento del giudice di sorveglianza, che specifica le attività consentite e le modalità di richiesta per ogni uscita. È interessante notare che, nonostante i benefici concessi, Stasi ha dovuto trascorrere il fine settimana di Pasqua all’interno del carcere, evidenziando così la complessità del suo percorso verso la libertà, ancora soggetto a restrizioni rigorose.

Reazioni della società e dei media

La decisione di concedere la semilibertà a Stasi ha suscitato un notevole interesse da parte dei media e dell’opinione pubblica, considerando la notorietà del caso. L’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007 a Garlasco, ha ricevuto un’ampia copertura mediatica e ha lasciato un segno profondo nella comunità locale. La vicenda, caratterizzata da misteri e controversie legali, continua a sollevare interrogativi non solo sull’innocenza o colpevolezza di Stasi, ma anche sulle dinamiche di giustizia e riabilitazione.

Il cammino verso la riabilitazione

L’uscita di Stasi dal carcere, sebbene temporanea, rappresenta una svolta significativa nella sua vita. La sfida per lui sarà quella di ricostruire il proprio percorso, affrontando le conseguenze delle sue azioni passate. Mentre prosegue nel suo cammino verso la semilibertà, l’attenzione rimane alta su di lui e sulle implicazioni di questa decisione, sia a livello personale che sociale. La questione della riabilitazione dei detenuti e della loro reintegrazione nella società continua a essere un tema cruciale, meritevole di ulteriori riflessioni e dibattiti.

alanews.it