Per il centoquattresimo compleanno di Federico Fellini, Rimini spalanca le porte dei musei della città

Sabato 20 gennaio, in occasione del 104esimo anniversario della nascita di Federico Fellini, sarà possibile conoscere gratuitamente il patrimonio culturale della città grazie all’accesso gratuito a tutti i Musei di Rimini, compreso il Fellini Museum con le sue sedi di Castel Sismondo e del Palazzo del Fulgor.

Un’occasione anche per visitare le due mostre dedicate al grande maestro del cinema ospitate al Palazzo del Fulgor, aperte entrambe fino al 28 gennaio: Fellini Intimo, che espone quaranta disegni di Federico Fellini realizzati tra il 1978 e il 1993, provenienti dalla collezione di Daniela Barbiani, nipote del maestro e sua assistente alla regia, e “Fellini/Trubbiani: E la nave va” che tra foto, schizzi e disegni, racconta la genesi e la realizzazione di uno dei protagonisti del film di cui quest’anno ricorrono i 40 anni.

Sempre il 20 gennaio aperti gratuitamente anche la Domus del chirurgo e il Museo della città, un’occasione per scoprire il patrimonio di storia e di arte della città anche grazie alle numerose visite guidate proposte nel weekend.

Ricordiamo le visite guidate del fine settimana (costo 5 euro su prenotazione):

?Rimini Sotterranea: sabato 20 gennaio ore 17.00, partenza dalla Domus del Chirurgo.

Rimini Sotterranea: la domus del Chirurgo e l’area archeologica del Teatro Galli

Luogo di incontro

Domus del Chirurgo, piazza Ferrari, Rimini

Durata 1h 30m

Costo € 5,00

Domus del Chirurgo

La storia di un grande medico venuto da lontano raccontata attraverso i reperti emersi nello scavo archeologico della Domus del Chirurgo che ha restituito il più ricco e completo strumentario chirurgico dell’antichità.

Area archeologica del Teatro Galli

L’area archeologica scoperta durante gli scavi per la ricostruzione del Teatro Galli (piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico) rivela un inedito spaccato della Rimini antica, dal IV sec. a.C. al Milleottocento.

Lo scavo archeologico ha riconsegnato alla città pagine di storia di uno degli isolati affacciati sulla piazza medievale, che raccontano i modi dell’abitare lungo l’arco della romanità: dalle prime case in legno e argilla a quelle in pietra, alle domus in mattoni dell’età imperiale, impreziosite da mosaici, marmi e affreschi. E a seguire le tante trasformazioni medievali fino all’inizio della costruzione del castello di Sigismondo Pandolfo, nel 1437, che con la sua mole riempie la piazza, finché nel Seicento l’edificio dei “Forni” ne ridisegna i limiti, creando una quinta che nell’Ottocento assumerà le forme solenni del Teatro di Luigi Poletti

?Teatro Galli: domenica 21 gennaio ore 11.00

Visita guidata Teatro Amintore Galli

domenica 21 gennaio ore 11.00

Durata: 45 minuti

Costo € 5,00

Grazie al programma delle visite guidate al Teatro Galli, a cura dei Musei Comunali di Rimini, sarà possibile ammirare il foyer, la platea e lo splendido ridotto in un percorso sul filo del racconto della storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi, delle vicende subite nel XX secolo e del dibattito che ha accompagnato la ricostruzione, nonché degli artisti e delle personalità che lo hanno frequentato nella Rimini di fine Ottocento e nella Belle Époque.

Gli orari di apertura di Museo della Città, Domus del Chirurgo e Fellini Museum: 10.00-13.00 e 16.00-19.00

