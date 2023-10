Per l’FCD San Bartolo una prima parte di stagione positiva: il ringraziamento a squadra e tifosi

Una prima parte di stagione ricca di soddisfazioni, almeno fino a questo momento, per l’FCD San Bartolo Gabicce Mare. Con sei vittorie all’attivo in sei gare (l’ultima casalinga contro il San Lorenzo per 2-0) e 18 punti messi in ‘cascina’, la formazione marchigiana è in testa al girone P del campionato di seconda categoria dell’Emilia-Romagna. “Ci siamo approcciati a questa nuova stagione con molte ambizioni e il desiderio di disputare un campionato da protagonisti, ma sicuramente non ci saremmo mai aspettati una partenza così buona – spiega il presidente, Matteo Baldassarri -. I risultati fin qui ottenuti ci fanno ben sperare ma sono anche uno sprone a non adagiarci sugli allori, continuando a lavorare con impegno per affrontare con la giusta concentrazione le prossime gare in calendario. Ciò detto, va sicuramente rivolto un grandissimo ringraziamento ai ragazzi, che hanno dato vita ad un gruppo molto coeso e che fino a questo momento hanno dato prova dell’atteggiamento e della mentalità giusti, venendo premiati anche dai risultati. Un ringraziamento che estendo naturalmente anche al mister e allo staff tecnico e contemporaneamente anche al nostro pubblico. Sia in trasferta che in casa, i tifosi non ci hanno mai fatto mancare il loro supporto e l’entusiasmo dimostrato sugli spalti è stata una componente fondamentale dei risultati che abbiamo portato a casa in questo primo scampolo di stagione”.