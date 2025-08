Per San Marino RTV la partecipazione all’Eurovision Song Contest 2026 è ancora in dubbio

San Marino RTV ha diffuso oggi una nota ufficiale per chiarire la propria posizione in merito alla possibile partecipazione della Repubblica all’Eurovision Song Contest 2026. La precisazione si è resa necessaria a seguito di alcune notizie di stampa pubblicate il 5 agosto 2025, che davano per certo il coinvolgimento dell’emittente sammarinese nel celebre evento musicale europeo.

Nella nota, l’emittente radiotelevisiva di Stato sottolinea che la delibera del Congresso di Stato n. 28, datata 8 luglio 2025, non rappresenta una decisione definitiva, ma un atto esclusivamente propedeutico a un eventuale impegno. In altre parole, si tratta di un passaggio formale che apre la possibilità di partecipazione, ma non la sancisce.

I vertici di San Marino RTV precisano infatti di non aver ancora preso alcuna decisione in merito e di volersi riservare la scelta finale in un tempo ritenuto congruo. Prima di sciogliere la riserva, sarà necessario concludere un processo di valutazione che riguarda sia questioni interne all’emittente sia aspetti ancora aperti nei rapporti con l’EBU, l’ente organizzatore dell’Eurovision.

Nei giorni scorsi, alcune testate specializzate nel seguire l’universo eurovisivo avevano riportato la notizia della delibera, interpretandola come un segnale positivo verso la partecipazione di San Marino. Tuttavia, come già aveva anticipato il direttore generale Roberto Sergio a fine luglio, la partecipazione sammarinese non è affatto scontata. Restano infatti da chiarire aspetti organizzativi, regolamentari e, secondo quanto trapelato, anche legati alla trasparenza delle votazioni che negli ultimi anni hanno sollevato non poche perplessità nei piccoli Paesi in gara.

La comunicazione ufficiale di adesione all’Eurovision 2026 dovrà avvenire nei prossimi mesi, secondo le scadenze previste dall’EBU. Fino ad allora, San Marino RTV manterrà aperta la possibilità di partecipazione, ma senza dare nulla per certo. Una scelta che evidenzia la cautela dell’emittente, intenzionata a valutare ogni aspetto con attenzione prima di intraprendere l’impegnativo percorso eurovisivo.