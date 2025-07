Perché l’Italia attira più milionari della Svizzera e del principato di Monaco

Come mai? La risposta sta nella flat tax che l’Italia offre: chi trasferisce la propria residenza in Italia paga una tassa fissa di 200.000 euro sui redditi provenienti dall’estero, una cifra vantaggiosa rispetto ad altri Paesi. Questo ha attratto molti milionari, compresi quelli di settori come la moda e la finanza, che scelgono l’Italia non solo per le condizioni fiscali, ma anche per lo stile di vita, la cultura e il patrimonio del nostro Paese.