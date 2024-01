Personal trainer trovato morto nella sua abitazione a Fano, il decesso causato da un malore

Nella giornata di domenica 21 gennaio Riccardo Shawo, un giovane di 30 anni, è stato trovato morto nella sua abitazione di via dell’Abbazia a Fano. Suo padre ha fatto la drammatica scoperta in mattinata trovando il figlio senza vita sul letto. Nonostante l’intervento tempestivo del personale sanitario del 118, Shawo sarebbe morto nel sonno a causa di un malore. Al fine di accertare le cause del decesso, è possibile che il corpo venga sottoposto ad autopsia.

Il trentenne, di origine irachena, era molto conosciuto in città poiché gestiva una palestra in via Fanella, dove ricopriva anche il ruolo di personal trainer e insegnante di arti marziali. La Polizia di Stato sta attualmente conducendo le indagini necessarie per fare luce sulla vicenda.