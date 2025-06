Pesaro, al via “In Moto nelle Marche”: domani e domenica viaggio di 280 km nel cuore della storia su due ruote anteguerra

Non sarà un semplice raduno motociclistico, ma una vera immersione nelle radici del motorismo storico italiano. Sabato 28 e domenica 29 giugno, la regione Marche farà da scenario alla prima edizione di “In Moto nelle Marche”, evento esclusivo dedicato alle motociclette prodotte prima del secondo conflitto mondiale.

Organizzato dal Registro Storico Benelli, con il supporto del Registro Storico Rudge e del Moto Club Pesaro Tonino Benelli, l’iniziativa vuole far rivivere lo spirito degli anni ruggenti del motociclismo, offrendo agli appassionati un’esperienza culturale, turistica e tecnica lungo un percorso che unisce paesaggio e memoria meccanica.

Fulcro dell’evento è la celebrazione della storica “Marcia di Regolarità Marchigiana”, competizione nata nel 1927 e diventata mito tra gli estimatori di due ruote d’epoca. Fu proprio in quell’anno che Tonino Benelli, leggenda pesarese, vinse la gara con una prestazione che segnò un’epoca. Oggi, quasi un secolo dopo, decine di motociclette anteguerra torneranno a ripercorrere quei chilometri simbolici.

Il tracciato proposto per questa edizione misura circa 280 chilometri, disegnati ad anello con partenza e ritorno da Pesaro, suddiviso in due giornate di viaggio.

Sabato 28 , il gruppo partirà alle 9:00 da Pesaro per dirigersi verso Corridonia , attraversando Urbino , la suggestiva Gola del Furlo , Sassoferrato , la Gola della Rossa e Matelica , con soste previste per visitare alcuni borghi storici.

Domenica 29, si ripartirà da Corridonia con rientro a Pesaro, percorrendo tratti panoramici della litoranea adriatica, in particolare il tratto dalla Riviera del Conero fino alla costa settentrionale. Altri passaggi significativi saranno quelli a Macerata, Jesi e Senigallia.

La manifestazione è inserita nel calendario ufficiale ASI (Automotoclub Storico Italiano) e ha già raccolto numerose adesioni, segno dell’interesse diffuso verso questo tipo di rievocazioni storiche a due ruote.

Paolo Marchinelli, direttore del Museo Officine Benelli, spiega che l’idea dell’evento era nell’aria da tempo, proprio per valorizzare il legame tra la storia motociclistica e il territorio. La manifestazione, conferma, è riservata esclusivamente a motociclette anteguerra e si propone di far rivivere, almeno per due giorni, l’atmosfera degli anni ’20 e ’30, tra pistoni rombanti e curve senza tempo.

“In Moto nelle Marche” non sarà solo un raduno: sarà una narrazione su strada, un omaggio a un’epoca in cui la passione per le due ruote era già leggenda.