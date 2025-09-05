Pesaro: albero caduto sulla Panoramica Ardizio. Strada riaperta grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco

Un inconveniente imprevisto ha interrotto la viabilità in una delle strade provinciali più frequentate delle colline pesaresi. Ieri, giovedì 4 settembre, nel pomeriggio, un albero è crollato sulla carreggiata della Strada provinciale Panoramica Ardizio, ostruendo completamente il passaggio e richiedendo un intervento coordinato delle autorità locali per risolvere la situazione in sicurezza.

L’episodio ha portato alla chiusura temporanea della strada, necessaria per permettere le operazioni di rimozione e messa in sicurezza. Sul posto si sono recati i Vigili del Fuoco, supportati dai mezzi e dal personale della Provincia, mentre la Polizia Locale e la Polizia provinciale hanno gestito la viabilità per minimizzare i disagi agli automobilisti.

Fortunatamente, non ci sono state persone coinvolte nell’incidente, e le attività di intervento sono proseguite senza complicazioni aggiuntive. Questo tipo di eventi evidenzia l’importanza di una manutenzione regolare del verde lungo le arterie stradali, per prevenire interruzioni simili in futuro.