Pesaro, allarme giovani e violenza in centro: controlli rafforzati a Piazzale Matteotti

Gli ultimi episodi di cronaca verificatisi a Piazzale Matteotti, a Pesaro, hanno spinto le autorità a rafforzare le misure di sicurezza nel centro di Pesaro. In Prefettura si è svolto oggi il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto Emanuela Saveria Greco, con la partecipazione delle Forze di Polizia e dei rappresentanti del Comune.

Durante l’incontro, le forze dell’ordine hanno illustrato gli interventi già effettuati nei giorni scorsi, con l’identificazione delle persone coinvolte e l’adozione dei provvedimenti del caso. Il Prefetto ha sottolineato l’importanza di non considerare alcuni comportamenti giovanili come episodi isolati, ma come possibili segnali di disagi sociali che richiedono attenzione e azioni mirate.

Al termine della riunione è stata decisa l’intensificazione dei controlli: saranno programmati servizi aggiuntivi e iniziative delle Forze dell’ordine per garantire maggiore sicurezza e rafforzare la percezione di tutela da parte dei cittadini nella zona di Piazzale Matteotti. Pesaro conferma così l’impegno per un centro città più sicuro e vigilato, con particolare attenzione alle criticità legate al mondo giovanile.