Pesaro. Anziana 87enne “quasi” vittima di un raggiro, ma è molto sospettosa e mette il truffatore in fuga

Pesaro. Un’anziana di 87 anni di Sant’Andrea in Villis si è trovata ad affrontare l’ennesima truffa ai danni degli anziani. Un finto carabiniere aveva chiamato la donna dicendole che suo figlio era coinvolto in un incidente e che servivano soldi o oro per evitarne l’arresto. La donna, non avendo contanti, ha messo in un sacchetto dei monili d’oro da consegnare al presunto carabiniere. Tuttavia, quando un giovane si è presentato per ritirare il sacchetto, la donna ha notato l’assenza di un’auto di servizio e ha capito che qualcosa non andava. Con il sangue freddo, ha urlato mettendo in fuga il truffatore e impedendo così il furto.