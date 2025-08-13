Pesaro, arrestati due algerini per furti al Rossini Center e in centro città

Due distinti interventi delle forze dell’ordine hanno portato, a distanza di poche ore, all’arresto di due uomini di nazionalità algerina responsabili di furti tra il centro commerciale Rossini e il centro cittadino.

Nel pomeriggio dell’11 agosto, un uomo si è introdotto all’interno di un negozio del Rossini Center, prelevando abbigliamento con l’intento di oltrepassare le casse senza pagare. Il tentativo di fermarlo da parte di un vigilante è fallito, con l’uomo che lo ha colpito al volto con un pugno. L’intervento tempestivo della Volante della Polizia ha permesso di bloccare e arrestare l’autore del furto.

Nella mattinata successiva, un altro cittadino algerino è stato bloccato grazie alla collaborazione con la Polizia Locale di Pesaro. L’uomo è ritenuto responsabile, in poche ore, di tre furti: un tablet sottratto in un albergo, un borsello prelevato da un furgone in consegna e una bicicletta, oltre all’uso indebito di una carta di credito. I furti sono avvenuti tra il litorale cittadino e via Giolitti.

Le operazioni hanno evidenziato l’efficace coordinamento tra le diverse forze dell’ordine sul territorio, garantendo la sicurezza dei cittadini e la tempestiva individuazione dei responsabili.