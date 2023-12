Pesaro. Arresto in Umbria di Federico Marcelli, condannato per stupro e latitante. L’avvocato delle vittime Elena Fabbri: ”le mie assistite possono finalmente tirare un sospiro di sollievo”

Federico Marcelli, 49enne di Pesaro condannato per stupro di due ex compagne, è stato arrestato dai carabinieri di Pesaro nella zona di Gubbio, in Umbria, dopo un mese di latitanza. Il 15 novembre Marcelli era evaso dai domiciliari, presso la casa di sua madre, rompendo il braccialetto elettronico che monitorava i suoi spostamenti.

Marcelli era stato condannato in primo grado a una pena complessiva di 10 anni e 4 mesi di reclusione, sentenza poi confermata in appello. Al momento dell’arresto, era in attesa del giudizio della Corte di Cassazione. La sua cattura pone fine a una fase di ricerca attiva da parte delle forze dell’ordine, risolvendo un caso di fuga che aveva destato preoccupazione pubblica.

L’avvocato delle vittime avv. Elena Fabbri: ”Sono lieta in questo periodo di festa di non dover raccontare l’ennesima brutta storia: Marcelli e’ stato arrestato e le mie assistite possono finalmente tirare un sospiro di sollievo. Un ringraziamento alle forze dell’ordine per il loro operato di queste settimane che ha permesso oggi di chiudere il cerchio.”