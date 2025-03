Pesaro. Auto si ribalta dopo un violento impatto con un altro veicolo: due persone ferite

Incidente stradale a Pesaro nella mattinata di oggi: due automobili si sono scontrate all’incrocio tra via Manara e via Menotti. Il violento impatto, le cause del quale non sono ancora del tutto chiare, ha causato il ribaltamento di uno dei veicoli coinvolti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando locale, che hanno prestato soccorso alle persone coinvolte; uno dei feriti è stato trasportato in ospedale dal personale del 118. La Polizia Locale si è occupata dei rilievi necessari per chiarire l’accaduto.