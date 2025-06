Pesaro, Borgo Santa Maria: centauro perde la vita in un tragico scontro nella notte

Un uomo di 53 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nelle prime ore di ieri, domenica, lungo Strada Montefeltro, a Borgo Santa Maria, in provincia di Pesaro. Lo schianto, avvenuto poco prima dell’una, ha coinvolto lo scooter su cui viaggiava la vittima e un’automobile.

L’impatto è stato violentissimo. Quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto, purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo: troppo gravi le lesioni riportate.

Le cause del sinistro sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine, intervenute immediatamente insieme ai soccorsi per avviare i rilievi e gestire la viabilità. Le prime ipotesi prendono in considerazione eventuali manovre errate o distrazioni, ma al momento non si esclude alcuna dinamica.

Il tratto stradale interessato è stato temporaneamente chiuso per consentire gli accertamenti tecnici e la messa in sicurezza dell’area.