Pesaro, cane fugge da un’abitazione e uccide un altro cane durante una passeggiata

Nella notte, la Squadra Volante della Questura di Pesaro e Urbino è intervenuta in seguito a una segnalazione di lite scoppiata per un’aggressione tra cani in strada.

Secondo quanto ricostruito, un cane meticcio di grossa taglia è fuggito dal cancello di un’abitazione proprio nel momento in cui il proprietario rientrava a casa, e ha aggredito un piccolo cane che si trovava in passeggiata con i suoi proprietari, una coppia di ragazzi.

Nonostante il tempestivo intervento del personale veterinario reperibile della clinica, contattato immediatamente dalla Volante, il piccolo cane ha riportato ferite troppo gravi ed è deceduto a causa dell’aggressione.

Le autorità stanno ora indagando sull’accaduto per chiarire la dinamica e le responsabilità.