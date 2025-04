Pesaro, cane fugge dal recinto e azzanna madre e figlia: donna ferita alla testa trasportata in eliambulanza

Mattinata di paura, ieri, a Pesaro, dove un cane sfuggito dal proprio recinto ha aggredito violentemente due donne, madre e figlia, che stavano rincasando a piedi. L’episodio è avvenuto nei pressi della loro abitazione, dove – secondo le prime ricostruzioni – il cancello era rimasto aperto a causa della presenza di alcuni operai.

L’animale, improvvisamente libero, si è lanciato contro la prima delle due vittime, facendola cadere a terra. Subito dopo si è avventato sulla seconda donna, colpendola con morsi al corpo e alla testa, provocandole ferite gravi.

Sul posto è intervenuta con urgenza una volante della Questura di Pesaro, allertata dai residenti. Vista la gravità della situazione, per la donna più colpita è stato richiesto il trasporto d’urgenza in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona.

Al momento, sono in corso le verifiche per accertare l’identità del proprietario del cane e le eventuali responsabilità in merito alla custodia dell’animale. L’episodio ha scosso il quartiere, anche per la violenza improvvisa con cui si è consumata l’aggressione.