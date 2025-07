Pesaro, controlli in zona stazione: arrestato trentenne gambiano per detenzione di stupefacenti

Proseguono i controlli straordinari del territorio nella città di Pesaro, disposti nell’ambito dei servizi attivati per la stagione estiva. Nel pomeriggio di martedì 1° luglio, le forze dell’ordine hanno effettuato una serie di verifiche in aree sensibili come la zona della stazione ferroviaria, il parco della Resistenza e viale XXIV Maggio.

Durante l’operazione, che ha portato all’identificazione di numerose persone, l’attenzione degli agenti è stata attirata da un uomo che ha cercato di disfarsi di un oggetto lasciandolo cadere a terra. L’individuo, un trentenne di origine gambiana, è stato prontamente raggiunto e sottoposto a controllo.

Secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato, il giovane aveva con sé numerose dosi di stupefacenti già pronte per la vendita. Il materiale rinvenuto e le circostanze hanno portato all’arresto dell’uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le attività di controllo rientrano nel più ampio piano di vigilanza rafforzata estiva, che consente – grazie ai rinforzi predisposti – di intensificare la presenza delle forze dell’ordine in alcune aree sensibili della città, con particolare attenzione alla fascia oraria serale e alle zone del litorale.

“I rinforzi estivi permetteranno di intensificare la vigilanza in queste zone e sul litorale, principalmente sulla fascia serale”, fa sapere la Polizia.

L’intervento si inserisce in una strategia di prevenzione e contrasto allo spaccio e alla microcriminalità, particolarmente attiva nei mesi estivi quando l’afflusso turistico e la frequentazione delle aree pubbliche aumentano sensibilmente.