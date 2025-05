Pesaro e Urbino, la provincia in vetta alla classifica sui consumi: vola la spesa in moto e auto

Nel panorama economico italiano del 2024, la provincia di Pesaro e Urbino si distingue come simbolo di ripartenza e dinamismo. Secondo il più recente report dell’Osservatorio Findomestic, curato in collaborazione con Prometeia, questo territorio è risultato primo in Italia per crescita della spesa in beni durevoli, registrando un aumento del +9% rispetto all’anno precedente. Una performance ben superiore alla media nazionale del +4,5%, che si traduce in 496 milioni di euro di acquisti totali, con una spesa media per famiglia di 3.219 euro, la più alta delle Marche e tra le più elevate in assoluto a livello nazionale.

Il comparto che ha trainato maggiormente l’economia pesarese è stato quello della mobilità, protagonista di un vero e proprio boom. Il dato più sorprendente riguarda il mercato dei motocicli, che ha segnato un incremento record del +75,8%, con una spesa salita da 22 a 39 milioni di euro. Una crescita che nessun’altra provincia italiana ha eguagliato. Ottime notizie anche dal settore delle auto usate, dove gli acquisti hanno raggiunto i 146 milioni di euro, con un balzo del +14,6% che ha consegnato a Pesaro e Urbino il primo posto nelle Marche e il sesto a livello nazionale. Anche le auto nuove registrano un’espansione, con un aumento del +5,7% e una spesa totale pari a 115 milioni di euro.

Meno eclatanti, ma comunque positivi, i numeri che riguardano i beni destinati alla casa. Gli elettrodomestici hanno segnato una timida crescita dell’1,7%, attestandosi a 38 milioni di euro. I mobili hanno mantenuto quasi invariati i livelli dello scorso anno, con una leggera flessione dello 0,5% (98 milioni), mentre la telefonia mostra un piccolo progresso dello 0,8%, per un totale di 35 milioni. In controtendenza, invece, il settore dell’elettronica di consumo e dell’information technology, che perdono rispettivamente il 5,5% e il 4,4%, confermando un trend nazionale di minore interesse per questi comparti.

Guardando all’intera regione, le Marche hanno speso in tutto 1 miliardo e 988 milioni di euro in beni durevoli nel 2024, con una crescita del +6,4%, la terza più alta in Italia. La spesa media per famiglia è pari a 3.030 euro, circa 80 euro sopra la media italiana. Dopo Pesaro e Urbino, seguono in classifica Macerata (3.023 euro) e Ancona (3.000 euro).

Questi dati tracciano il profilo di un territorio solido e in fiducia, che investe nella mobilità, nella qualità della vita e nell’efficienza della casa. Una realtà che si conferma punto di riferimento per la crescita economica regionale e nazionale, offrendo indicazioni preziose a imprese, amministratori locali e operatori del mercato.