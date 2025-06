Pesaro, fermate due ladre seriali: usavano la “tecnica dell’abbraccio” per derubare anziani

Raffica di controlli straordinari nella giornata di ieri a Pesaro, disposti in seguito alle decisioni assunte dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Le forze dell’ordine hanno passato al setaccio diverse zone della città, identificando complessivamente 87 persone e riscontrando numerose irregolarità.

Tra gli interventi più rilevanti, l’arresto di un cittadino marocchino di 30 anni, destinatario di una condanna definitiva per atti persecutori. L’uomo è stato accompagnato in carcere.

Nel corso della stessa operazione sono state fermate due donne rumene, di 34 e 19 anni, entrambe con precedenti per furti con destrezza, in particolare per la “tecnica dell’abbraccio”, utilizzata per derubare anziani.

Le pattuglie hanno inoltre operato controlli sul lungomare, nel centro cittadino e in zona stazione. Qui sono stati sanzionati per ubriachezza molesta un uomo e una donna di circa 40 anni.

È stato inoltre fermato un soggetto sottoposto ad avviso orale, risultato non in regola con le prescrizioni imposte.

Infine, tra i quattro cittadini stranieri controllati, uno è risultato irregolare sul territorio nazionale. Nei suoi confronti saranno avviate le procedure previste dalla normativa vigente.