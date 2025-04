Pesaro, festa Honda: emozioni in sella tra test ride e bollicine

Una giornata all’insegna della passione per le due ruote ha animato Pesaro sabato scorso, grazie all’evento organizzato da Pesaro in Moto, la concessionaria Honda della città e della provincia. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi motociclisti, appassionati e curiosi, pronti a scoprire e testare i nuovi modelli della celebre casa giapponese.

Fin dalle prime ore della mattinata, la concessionaria ha accolto gli appassionati con una serie di test ride sui nuovi modelli Honda, offerti dai titolari Jader e Elisa Lazzari. Un’opportunità unica per chi desiderava mettersi alla prova su strada con le ultime novità del marchio, e per i neofiti di vivere l’emozione di una moto Honda. L’atmosfera di festa è stata poi vivacizzata dalla presenza di Stefania, che ha accolto gli ospiti con entusiasmo, mostrandoli i veicoli e condividendo sui suoi social momenti del test ride con i suoi numerosi follower.

Alle ore 12, il clima si è fatto ancora più festoso con un brindisi speciale: una Magnum di bollicine Rosé, gentilmente offerta dalla Tenuta del Monsignore di San Giovanni in Marignano, che ha arricchito l’evento con un tocco di classe e freschezza. Il brindisi è stato un momento di convivialità, in cui i partecipanti hanno avuto modo di scambiarsi impressioni sulle moto e di rafforzare i legami all’interno della comunità dei motociclisti.

Dopo una pausa per il pranzo, consumato nell’adiacente ristorante Piazza Righi, l’evento è proseguito con nuovi test su strada, fino a tarda serata. Ogni partecipante ha avuto la possibilità di continuare a scoprire le performance delle moto Honda, testando diversi modelli e vivendo in prima persona l’esperienza della guida.

Un successo per Pesaro in Moto

L’evento ha confermato il forte legame tra la concessionaria e la sua clientela, creando una vera e propria community di appassionati che ogni anno trova in Pesaro in Moto un punto di riferimento per le proprie passioni. Questo evento non è stato solo un’occasione per testare i nuovi modelli, ma anche un momento di socializzazione e di celebrazione della cultura motociclistica.

La giornata ha messo in evidenza la capacità di Pesaro in Moto di andare oltre la semplice vendita di motocicli, proponendo un’esperienza unica, dove il divertimento e la condivisione sono al centro. Un incontro che ha consolidato ulteriormente il legame tra Honda e i suoi tifosi in provincia di Pesaro.