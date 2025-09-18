Pesaro: in manette 35enne albanese, fermato con 12 dosi di cocaina in auto a noleggio

Una routine sospetta, fatta di spostamenti con auto a noleggio e soggiorni in vari B&B della zona, ha attirato l’attenzione della Squadra Mobile, che ieri ha posto fine alla libertà di un 35enne albanese. L’uomo, arrivato in città direttamente dal suo Paese d’origine, è stato fermato in zona Celletta e trovato in possesso di 12 dosi di cocaina pronte per lo spaccio.

Il comportamento e le frequentazioni del trentacinquenne non erano passati inosservati: un monitoraggio serrato delle forze dell’ordine ha permesso di documentare i movimenti e ricostruire i contatti del sospettato, fino all’intervento che ha interrotto le sue attività.

L’arresto rappresenta il quinto colpo messo a segno contro il mercato degli stupefacenti nella provincia di Pesaro nell’arco dell’ultimo mese, segnale di un’attenzione costante da parte della Polizia di Stato in un territorio fortemente impegnato sul fronte della lotta alla droga.

Con questo nuovo fermo, si consolida una linea investigativa che punta a colpire non soltanto i centri di spaccio ma anche le dinamiche logistiche, come spostamenti e appoggi temporanei, che consentono alle attività illegali di diffondersi nella riviera adriatica.