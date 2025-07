Pesaro, incidente grave sulla Montelabbatese: due feriti trasportati in ospedale

Una mattinata drammatica lungo la Montelabbatese ha visto ieri, domenica 13 luglio, un violento scontro tra due automobili che ha causato il ferimento dei rispettivi conducenti. L’impatto si è verificato intorno alle 7:30, a Pesaro, nel tratto che collega la rotatoria di Montelabbate a quella di Chiusa di Ginestreto, coinvolgendo un giovane di 20 anni e una donna.

L’incidente, di natura semi-frontale, ha provocato ingenti danni ai mezzi, in particolare alle parti anteriori e laterali. Immediato è stato l’intervento del personale sanitario del 118, che ha trasportato entrambi i feriti al pronto soccorso dell’ospedale San Salvatore di Pesaro, dove sono giunti in codice rosso. Fortunatamente, nonostante la violenza dello schianto, le condizioni di entrambi non desterebbero preoccupazione per la vita.

Le prime analisi condotte dai carabinieri intervenuti sul posto indicano che il giovane avrebbe perso il controllo della propria vettura, invadendo la corsia opposta e colpendo lateralmente l’auto guidata dalla donna. Tuttavia, la ricostruzione esatta dell’incidente resta aperta e ulteriori accertamenti sono in corso per chiarire ogni dettaglio.

L’episodio ha paralizzato il traffico per diverse ore, con la Montelabbatese bloccata e lunghe code fino a tarda mattinata. Non si registrano altri mezzi coinvolti, né danni alle infrastrutture o persone estranee all’incidente.

Questo sinistro sottolinea ancora una volta la pericolosità di alcuni tratti stradali e la necessità di mantenere sempre alta l’attenzione alla guida, soprattutto in orari di scarsa visibilità.