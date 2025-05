Pesaro. Incidenti e controlli nelle zone centrali della città: rissa, danneggiamenti e verifiche sulle aree a rischio

Nel corso della notte del primo maggio, si sono verificati diversi episodi nelle zone centrali della città, accompagnati da interventi delle forze dell’ordine. Uno dei fatti principali riguarda un episodio di danneggiamento avvenuto in viale Trieste, dove alcuni clienti di un pub hanno avuto un alterco riguardo al conto. Durante la lite, un uomo di 23 anni, cittadino tunisino, ha lanciato pietre contro la vetrina del locale, colpendo anche una ragazza che, fortunatamente, non ha riportato lesioni gravi. La polizia, intervenuta sul posto, ha acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza per identificare il responsabile, che sarà denunciato per danneggiamento.

Nel frattempo, i controlli delle forze dell’ordine sono continuati in zone considerate a rischio, come piazzale Matteotti, noto per episodi di vandalismo, spaccio e bivacchi di giovani. In questa area, le pattuglie hanno identificato sette minorenni, alcuni con precedenti di polizia recenti, e hanno contestato loro sanzioni e denunce. Anche in via Montegrappa e via Luca Della Robbia sono stati effettuati controlli su gruppi di persone, tra cui stranieri con precedenti o comportamenti sospetti.

Le operazioni di monitoraggio e presidio continuano per prevenire comportamenti irregolari, con una particolare attenzione alle zone più frequentate dai giovani e ai punti di aggregazione sporadica. La presenza delle forze dell’ordine mira a mantenere la sicurezza e a garantire il rispetto delle norme in città.