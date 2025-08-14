    • Pesaro, inseguimento a Pantano: 40enne arrestato grazie a due agenti della Polizia Locale in borghese. I ringraziamenti della Giunta comunale

    Un intervento fulmineo della Polizia locale ha portato, nella mattinata di martedì, all’arresto di un uomo di 40 anni nel quartiere Pantano. L’operazione, avvenuta in via Giolitti, è stata condotta da due agenti in borghese che, nel corso dell’azione, hanno riportato alcune ferite non gravi.

    Il sindaco Andrea Biancani e l’assessore alla Sicurezza Sara Mengucci hanno espresso pubblicamente la loro gratitudine: «Ancora una volta grazie alle donne e agli uomini della Polizia locale, che hanno agito con coraggio e professionalità, dimostrando di essere un punto di riferimento per la sicurezza della città e un supporto fondamentale per le forze dell’ordine».

    L’arresto – definito dai due amministratori “rocambolesco” – si inserisce in una strategia di presidio sempre più capillare del territorio. «La Polizia locale – sottolineano – è oggi più presente, come avevamo promesso, per rispondere alle richieste dei cittadini».

    Biancani e Mengucci ricordano anche altri recenti interventi, tra cui quelli nell’area della stazione ferroviaria, al sottopasso e in altre zone sensibili di Pesaro. «È un lavoro di squadra interistituzionale che stiamo portando avanti in un periodo complesso come l’estate, per rafforzare la percezione di sicurezza e garantire un presidio costante» spiegano, evidenziando la collaborazione con le forze dell’ordine statali.

    Il ringraziamento si è concentrato in particolare sui due agenti che hanno preso parte all’arresto e che, nonostante le ferite riportate all’interno di un negozio di frutta e verdura, sono riusciti a bloccare il sospettato. «Ribadiamo loro vicinanza, riconoscenza e plauso da parte dell’intera Amministrazione comunale» hanno concluso sindaco e assessora.

