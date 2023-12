Pesaro, ladri in azione a Fermignano. Portata via anche una cassaforte

I ladri hanno compiuto una rapina in una casa a Fermignano, approfittando dell’assenza dei proprietari nel pomeriggio. Sono entrati intorno alle 17, rubando contanti, gioielli e persino una cassaforte. Sembra che siano entrati dalla finestra del piano terra e, una volta dentro, hanno messo tutto a soqquadro alla ricerca del bottino. Non è chiaro come siano riusciti a portare via la cassaforte senza essere notati. La casa si trova in una zona residenziale, il che suggerisce che il furto potrebbe essere stato pianificato a lungo e che i ladri avessero studiato attentamente le abitudini dei proprietari. I carabinieri stanno indagando sull’incidente.