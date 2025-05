Pesaro. Madre e figlia aggredite e ferite da un cane, trasportate in ospedale

Pesaro – Martedì mattina a Cattabrighe, in via Adda, si è verificato un episodio di aggressione da parte di un cane di razza Akita nei confronti di una donna di 50 anni e della sua figlia di 20. Le due sono state trasportate in ospedale: la madre ha subito 50 punti di sutura dopo aver riportato ferite alla testa e alla spalla, mentre la giovane ha ricevuto cure per ferite alla spalla e alla schiena.

L’incidente è avvenuto quando il cane, approfittando di un cancello lasciato aperto dagli operai presenti nel quartiere, è uscito e ha attaccato prima la ragazza, scaraventandola a terra. La madre, intervenuta per difendere la figlia, è stata anch’essa aggredita, con ferite alla testa e alla spalla. Le urla e i richiami hanno attirato l’attenzione di passanti, che hanno chiamato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i volontari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti di polizia. La giovane è stata portata in pronto soccorso a Pesaro, mentre la madre è stata trasferita in eliambulanza all’ospedale di Torrette di Ancona, dove è stata operata e dimessa con una prognosi di circa 20 giorni.

Le autorità stanno valutando eventuali responsabilità legali per l’omessa custodia dell’animale. La famiglia potrebbe presentare denuncia per lesioni colpose, un procedimento che potrebbe portare a un procedimento penale davanti al giudice di pace. La vicenda solleva anche questioni sulla gestione del cane, che potrebbe essere oggetto di ulteriori verifiche da parte delle autorità competenti.