Pesaro, “No alla discarica di Riceci”: 400 persone alla manifestazione in piazza del Popolo

Cittadini e associazioni si sono ritrovati stamattina davanti al Municipio di Pesaro innalzando striscioni per opporsi alle intenzioni di Marche Multiservizi, la cui maggioranza azionaria è pubblica ma le decisioni operative e strategiche sono in mano a Hera.

Pesaro, 30 settembre 2023 – Oltre 400 persone hanno manifestato stamane in piazza del Popolo a Pesarocontro l’ipotesi di realizzazione di una discarica nel territorio di Riceci, comune di Petriano. Un progetto voluto da Marche Multiservizi, gestore di acqua e rifiuti a maggioranza pubblica ma con le leve del comando in mano ad Hera, che ha avanzato la proposta alla Provincia di realizzare una discarica per rifiuti industriali non pericolosi fino a 5 milioni di metri cubi da abbancare in 25 anni.

La piazza ha urlato slogan “No alla discarica” ed ha ascoltato i vari interventi delle associazioni ambientaliste e del territorio ad iniziare da Diversamente guidata da Andrea Torcoletti, il quale ha aperto e chiuso la manifestazione chiedendo alla politica il «rispetto e la trasparenza nei confronti dei cittadini che in nome della Costituzione dovrebbero tutelare e rappresentare. La discarica imposta nel silenzio e nell’ombra, senza mai averla presentata alla popolazione, rappresenta l’esempio di tradimento della fiducia».

Hanno parlato anche i rappresentanti delle associazioni Lupus in Fabula, dei comitati anti discarica di Urbino e Pesaro oltre ai cittadini di Tavullia che stanno facendo i conti con la discarica di Ca Asprete, in funzione da oltre 25 anni. L’appuntamento è stato dato per il 15 ottobre prossimo «con la camminata da Montefabbri a Riceci per continuare a dire no alla discarica di Riceci e sì al rispetto e alla bellezza» Il Resto del Carlino